سلطة الطاقة والدول المانحة يبحثان تطوير قطاع الطاقة في غزة

رام الله - دنيا الوطن

عقدت في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بحضور ق.أ رئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم وممثلي الدول والمؤسسات المانحة بالتنسيق مع دولة النرويج حيث عرض م.ظافر خطة الحكومة قصيرة ومتوسطة المدى للأعوام (2018-2023) لكهرباء غزة



وعرض م. ظافر خلال الاجتماع المستجدات على قطاع الطاقة وأكد على أهمية دعم سلطة الطاقة في تنفيذ خطتها والعمل على تشغيل باقي محطات التحويل الثلاث في رام الله ونابلس والخليل وذلك لزيادة القدرة الكهربائية في محافظات الوطن وبأقل الأسعار.