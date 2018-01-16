استعدادات عسكرية مصرية ضد تنظيم الدولة في سيناء

فيديو ارشيفي: 100 قتيل من تنظيم الدولة في حملة للجيش بسيناء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر أمنية مصرية ان استعدادات غير مسبوقة في محافظات شمال سيناء ضد تنظيم الدولة قد بدأت.وأوضحت المصادر الامنية أن الاستعدادات تأتي بالتزامن مع المهلة التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح عندما منح الجيش ثلاثة أشهر للقضاء على الجماعات المسلحة في المحافظة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية اليوم الثلاثاء، عن مصدر أمني، قوله: "فترة الأيام العشرة الماضية شهدت زيادة في وصول المعدات الأمنية والعسكرية إلى مراكز العريش والشيخ زويد ورفح، وهي المناطق التي بدأت أجهزة الأمن توسيع دائرة الاشتباه فيها، اعتماداً على المعلومات الميدانية من العناصر القبلية المتعاونة مع قوات الجيش والشرطة، والطائرات وكاميرات مراقبة الرؤية الليلية".وشرح المصدر أن أجهزة الأمن الرئيسية دعمت القوات بشمال سيناء بصفوة الضباط المتخصصين في تتبع المعلومات، وتفكيك الخلايا المسلحة، في إطار تكوين كماشة حول المسلحين من وسط إلى شمال المحافظة.كان السيسي كلف في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي الجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة ضد العنف، حتى اقتلاعه من جذوره".وكان ذلك بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، وشنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم من تنظيم الدولة في سيناء، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات كانوا يؤدون شعائر صلاة الجمعة، في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.وأوضح المصدر أنه تم تزويد الكمائن الأمنية في شوارع مدينة العريش، بتحصينات مستوردة تم تصنيعها خصيصاً للتصدي لهجمات السيارات المفخخة وقذائف آر بي جيه، بينما كان التأمين السابق يعتمد على الكتل الإسمنتية وأكوام الرمال فقط.ويعد التحدي الأمني في شمال سيناء من أبرز المشكلات التي يتحدث عنها الرئيس المصري، الذي يستعد لخوض انتخابات رئاسية شبه محسومة، يتولى بموجبها السلطة لأربع سنوات مقبلة، وستكون قضية "محاربة الإرهاب" إحدى أهم القضايا على جدول أعمال ولايته الثانية.ورجحت مصادر قبلية أن تستهدف العمليات الأمنية المكبرة مناطق جنوب العريش، وكذلك مناطق المزارع (الزيتون) التي تحيط بمطار العريش حتى منطقة الطويل التي تقع شرق العريش، ومحيط مطار الجورة، وذلك بالموازاة مع إجراءات إخلاء المرحلة الرابعة للمنطقة العازلة الحدودية في رفح، والتي ستصل بعمق المنطقة إلى 2000 متر داخل الأراضي المصرية.