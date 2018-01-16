186 ألف شخص طلبوا اللجوء إلى ألمانيا خلال 2017

186 ألف شخص طلبوا اللجوء إلى ألمانيا خلال 2017
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن أعداد طالبي اللجوء لعام 2017 بلغ 186 ألف شخص، مشيرةً إلى انخفاض طلبات اللجوء للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في برلين، إن عدد طالبي اللجوء انخفض بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ سنة 2017 حوالي 186 ألف طلب لجوء مقابل 280 ألفا سنة 2016، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأضاف وزير الداخلية أن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين إلى ألمانيا بلغ سنة 2015 نحو 900 ألف شخص والعديد منهم لم تكن لديهم وثائق.

وقد تسببت أزمة اللاجئين التي شهدتها ألمانيا سنة 2015 في انتقادات وضغوط على المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وخلافات سياسية بين أحزاب الائتلاف الحاكم آنذاك.

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