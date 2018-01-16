ميانمار تنوي إعادة لاجئي الروهينجا خلال عامين

ميانمار تنوي إعادة لاجئي الروهينجا خلال عامين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تنوي ميانمار وبنجلاديش استكمال إعادة لاجئي الروهينجا، الذين فروا من ديارهم بسبب الحملة العسكرية الوحشية في ولاية راخين بميانمار، في خلال عامين، وذلك منذ وصول أول العائدين إلى البلاد في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته وزارة خارجية بنجلاديش، اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن الخارجية أن ممثلين من ميانمار وبنجلاديش يناقشون تطبيق اتفاق، كان قد تم توقيعه في نوفمبر الماضي، لإعادة ترحيل اللاجئين، وذلك من خلال اجتماعات في نايبيتاو، يومي الاثنين والثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأكد البيان أنه من المقرر أن يتم تسكين اللاجئين العائدين، مؤقتا، في مخيم "هلا بو خاونج" - الذي يتم بنائه حاليا - بعد أن يتم تسجيلهم في واحد من مركزين مخصصين لاستقبال العائدين.

وقال البيان: "أن ميانمار أكدت مجددا التزامها بوقف تدفق سكانها إلى بنجلاديش".

وكانت الامم المتحدة أكدت أمس الاثنين مجددا أن جميع عمليات إعادة اللاجئين يجب أن تتم طواعية، وأن اللاجئين يجب إعادتهم إلى موطنهم.

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