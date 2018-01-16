بعد حجبها لـ8 سنوات ..عودة خدمة "جوجل مابس" إلى الصين

بعد حجبها لـ8 سنوات ..عودة خدمة "جوجل مابس" إلى الصين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن مستخدمي الإنترنت في الصين تمكنوا خلال الأيام الأخيرة من الوصول إلى خدمة الخرائط الرقمية "جوجل مابس" التي تقدمها شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "جوجل" بعد حوالي 8 سنوات من فرض قيود صارمة على الوصول إلى هذه الخدمة في الصين.

ورغم استمرار حجب محرك جوجل للبحث على الإنترنت في الصين، فإن السماح بعودة خدمة الخرائط يمكن أن يمثل إشارة إلى تحسن العلاقات بين عملاق الإنترنت الأمريكية والحكومة الصينية.

وذكر موقع "نيكي آشيان ريفيو" إنه في حين أن مستخدمي الإنترنت في الصين لا يستطيعون الوصول إلى خدمة "جوجل مابس" عبر هواتفهم المحمولة، فإن هؤلاء المستخدمين وجدوا مؤخرا أنه عندما يحاولون الدخول إلى موقع "جوجل مابس" عبر هواتفهم المحمولة، يتم إعادة توجيههم مباشرة إلى تطبيق "أوتو نافي" للخرائط الذي تقدمه مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة والذي يتيح تطبيق خرائط صيني.

ورغم اختلاف تصميم "جوجل مابس" و"أوتو نافي" فإن بعض المستخدمين أشاروا إلى اعتمادهما على بيانات متشابهة.

كانت جوجل قد ذكرت مؤخرا أنها "لم تطلق أي شيء جديد في الصين" وأنها لا تعتزم الإعلان عن أي شيء في هذا الشأن، مضيفة أن "جوجل مابس" لها أي حضور رسمي في متاجر التطبيقات الرقمية لأجهزة "أندرويد" أو "آي.أو.إس" في الصين.

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