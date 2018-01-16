نائب رئيس الموساد السابق ينضم إلى "لابيد"

نائب رئيس الموساد السابق ينضم إلى "لابيد"
رئيس يوجد مستقبل يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن رئيس (يوجد مستقبل) يائير لابيد، أعلن امس، ان نائب رئيس جهاز الموساد سابقا، رام بن براك، انضم الى حزبه.

 وحسب لابيد فان بن براك "سيوسع المسار الأمني" في الحزب، وقال انه "باستثناء الخبرة الأمنية، فان رام يحضر معه القيم الاسرائيلية، ولا اريد القول قيم الماضي، بل اريد القول انها لا تزال هنا: الوطنية والاستقامة والنزاهة.. انه لا يأتي فقط لمحاربة الايرانيين، وانما ايضا الفساد والتقسيم القطاعي وتفكيك المجتمع الاسرائيلي من قيمه، والجهاز السياسي القذر المشغول بنفسه فقط، والذي نسي انه يوجد هنا شيء اسمه مواطنون".

وكان بن براك قد قال في تصريحات سابقة لهآرتس، أنه يؤيد اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل، لكنه تحفظ قائلا ان "هذا ليس شيئا يمكن ان يحدث صباح الغد. يجب ان يتم عبر عملية طويلة.. سنعطيهم الأدوات لكي يقيموا نظاما مستقرا. هذه هي الاجندة".

وتطرق لابيد الى التحقيق الصحفي الذي نشره برنامج (عوفداه) (الحقيقة) في التلفزيون الاسرائيلي، والذي كشف بأن عضو حزبه يعقوب بيري فشل خلال اختبار كشف الكذب الذي اخضع له حين كان رئيسا لجهاز (الشاباك)، حين سئل عما اذا قام بتسريب معلومات لأرييه درعي حول التنصت على محادثاته اثناء التحقيق ضده آنذاك.

 وقال لابيد "اذا كان كل ما عثروا عليه هو اختبار لكشف الكذب غير مهم منذ قبل 23 عاما، فهذا يؤشر كما يبدو على استقامتنا ونزاهتنا"، كما ادعى: "كنا نعرف مسبقا انه منذ اللحظة التي ستتعزز فيه قوتنا في الاستطلاعات فانهم سيلاحقوننا".

وكان بيري قد تطرق في نهاية الأسبوع الى تحقيق (عوفداه)، وقال خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في نس تسيونا: "بشكل قاطع، لم اسرب، لم أسلم، ولم اعقب، في أي حال من الأحوال، لا بواسطة وثيقة ولا بالكلمات، للوزير درعي بشأن التحقيق الذي جرى ضده".

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