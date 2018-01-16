الإمارات تكشف تفاصيل اعتراض مقاتلة قطرية طائرتين مدنيتين

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتية، سيف السويدي، إن الطائرتين اللتين تعرضت لهما المقاتلات القطرية صباح اليوم الإثنين كان على متنهما 277 مسافراً من جنسيات مختلفة.



وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني الإماراتية، أن ركاب الطائرتين والطواقم شاهدوا الواقعة بالعين المجردة مما يشكل تهديداً واضحاً وصريحاً لحياة مدنيين أبرياء، لافتاً إلى أن الرادارات البحرينية رصدت كذلك الطائرات العسكرية القطرية خلال اعتراضها للطيران المدني الإماراتي، وفق ما أورد موقع (سبوتنك).



وأوضح أن المقاتلات القطرية قامت باعتراض الطائرة الأولى عند الساعة 10.30 صباحا، فيما تم اعتراض الطائرة الثانية عند الساعة 11.5 صباحا على ارتفاع بين 9 إلى 10 آلاف قدم في رحلات روتينية اعتيادية معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني.



وأشار السويدي، إلى أن الجانب القطري لم يسبق له الاعتراض على استخدام الطائرات لهذه المجالات الجوية ولم يتم إصدار أي إنذار بعد الاستخدام مما يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية وسلامة الطيران المدني من الجانب القطري وتهديداً وتخويفا في سابقة خطيرة، حيث اقتربت المقاتلات القطرية بشكل مفاجئ من الطائرات الإماراتية المدنية دون أي إنذار في خرق واضح لأساسيات وأعراف وقوانين الطيران المدني الدولية.