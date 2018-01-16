ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة تسبب بكارثة بيئية ببحر الصين

ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة تسبب بكارثة بيئية ببحر الصين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى حادث غرق ناقلة النفط الإيرانية "سانشي" في بحر الصين الشرقي، والذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً من طاقم المركب بكارثة بيئية ببحر الصين.

وقال وزير النقل الصيني :"إن ثلاثة بقع نفطية ظهرت على سطح الماء، تجاوز طولها 18 كيلومترا نتيجة اصطدام ناقلة النفط الإيرانية، التي كانت تحمل 136 ألف طن من المكثفات والزيت، وهي مواد سريعة الاشتعال"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وهذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق وأن أولويات الحكومة الآن هي القضاء على التلوث الناجم عن الحادث خوفا من حدوث كارثة بيئية جديدة، مضيفا أنه تم إرسال الصندوق الأسود للناقلة إلى كوريا الجنوبية لتحليله وتحديد سبب الحادث بدقة.

وفي السياق ذاته أكد خبراء ومختصون في حماية البيئة أن هذه الكارثة قد تتطلب عقودا حتى تزول تبعاتها.

وتكمن خطورة المكثفات في أنها لا تشكل بقعة ملوثة فقط على سطح البحر مثل النفط لكنها تشكل سحابة سامة تطفو على سطح الماء وتنتقل على سطح الماء.

أخبار ذات صلة

(FBI) تحذر صهر ترامب من علاقته بإمرأة صينية

(FBI) تحذر صهر ترامب من علاقته بإمرأة صينية

نائب رئيس الموساد السابق ينضم إلى &#34;لابيد&#34;

نائب رئيس الموساد السابق ينضم إلى "لابيد"

جرحى في انفجار ببلجيكا وانهيار مبنى سكني في &#34;أنتويرب&#34;

جرحى في انفجار ببلجيكا وانهيار مبنى سكني في "أنتويرب"

الفرنسيون يطالبون روسيا بسداد الديون القديمة

الفرنسيون يطالبون روسيا بسداد الديون القديمة

أوباما يروي كواليس عام من رحيله عن البيت الأبيض

أوباما يروي كواليس عام من رحيله عن البيت الأبيض

دونالد ترامب ونتنياهو يلعبان نفس اللعبة

دونالد ترامب ونتنياهو يلعبان نفس اللعبة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق مصري فلسطيني مشترك بحادثة مقتل&#34;زيدان&#34;

الهيئة المستقلة تطالب بفتح تحقيق مصري فلسطيني مشترك بحادثة مقتل"زيدان"

سبع محافظات خلت من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية

سبع محافظات خلت من الحوادث خلال 24 ساعة الماضية

نت ستريم تساهم في حملة (سامح تؤجر) وتقدم شهر انترنت مجاني للمواطنين

نت ستريم تساهم في حملة (سامح تؤجر) وتقدم شهر انترنت مجاني للمواطنين

الأحمد: قرارات &#34;المركزي&#34; تعتبر ملزمة للجميع منذ تاريخ اصدارها

الأحمد: قرارات "المركزي" تعتبر ملزمة للجميع منذ تاريخ اصدارها

عربي

الإمارات تكشف تفاصيل اعتراض مقاتلة قطرية طائرتين مدنيتين

الإمارات تكشف تفاصيل اعتراض مقاتلة قطرية طائرتين مدنيتين

أكبر طائرة في العالم تنقل شيئاً مجهولاً إلى سوريا

أكبر طائرة في العالم تنقل شيئاً مجهولاً إلى سوريا

طيران إسرائيلي- هندي سيحلق فوق الأجواء السعودية

طيران إسرائيلي- هندي سيحلق فوق الأجواء السعودية

1000 ألماني يقاتلون بصفوف تنظيم الدولة بسورية والعراق

1000 ألماني يقاتلون بصفوف تنظيم الدولة بسورية والعراق

منوعات

كاظم الساهر وآخرون يردون على إساءة ملاك للعراق

كاظم الساهر وآخرون يردون على إساءة ملاك للعراق

تصريح صادم من مي العيدان حول والدتها المتوفية

تصريح صادم من مي العيدان حول والدتها المتوفية

ملامح ميرفت أمين الإنجليزية لم تمنعها من هذه الإطلالة الريفية

ملامح ميرفت أمين الإنجليزية لم تمنعها من هذه الإطلالة الريفية

حسناء الثمانينات &#34;نسرين&#34; تصدم جمهورها بشكلها بعد بلوغ الـ60

حسناء الثمانينات "نسرين" تصدم جمهورها بشكلها بعد بلوغ الـ60