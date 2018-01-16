طيران إسرائيلي- هندي سيحلق فوق الأجواء السعودية

رام الله - دنيا الوطن

تجري ما بين إسرائيل والهند، مفاوضات بخصوص الرحلات الجوية بين البلدين، حيث تتمحور المفاوضات حول تعديل مسار الطيران والعبور فوق الأجواء السعودية ما يعني تقصير الرحلة بساعتين وكذلك خفض أسعار تذاكر الطيران.



ووفق المعلومات التي نشرتها صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فإن هناك مفاوضات متقدمة بين إسرائيل والهند للسماح بالرحلات الجوية المباشرة من مطار (بن غوريون) في اللد إلى العاصمة الهندية نيودلهي، والتي ستمر عبر الأجواء السعودية.



وأكد مصدر في الوفد المرافق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن القضية أثيرت في المحادثات التي جمعت نتنياهو برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.



ووفق تقديرات الصحيفة، فإنه بحال سمحت السعودية للرحلات والطائرات عبور مجالها الجوي والطيران فوق أراضيها من وإلى تل أبيب، سيتم تقصير وقت الرحلة بساعتين، علما أن هذه الموافقة بمثابة خطوة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.



وبينت الصحيفة العبرية، أنه في حال توصل طيران الهند لتفاهمات تسمح له في نهاية المطاف أن يحلق فوق الأجواء السعودية برحلات من وإلى إسرائيل، فإن ذلك سيكون خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تشكل نوعا من التطبيع بين إسرائيل والسعودية.