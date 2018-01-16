حماس تطالب بالتطبيق الفعلي لقرارات المركزي

رام الله - دنيا الوطن

ردت حركة "حماس" على البيان الختامي للمجلس المركزي قائلة : "إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات، هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض".



وطالب فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة خلال تصريح له، وضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، وفي مقدمتها ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011، والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.



الجدير بالذكر أن المجلس المركزي قرر تكليف اللجنة المركزية بتعليق الاعتراف بـ"إسرائيل"، وقرر أيضا وقف التنسيق الأمني، والعمل باتفاقية "باريس".