الأحمد: لجنة "حماس" الإدارية لا تزال تعمل في الوزارات بغزة

الأحمد: لجنة "حماس" الإدارية لا تزال تعمل في الوزارات بغزة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
 دعا عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) لتعزيز البيت الداخلي، وتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي.

ووفق ما ذكر الأحمد لـ(تلفزيون فلسطين): "يجب تعزيز وضعنا الداخلي وبيتنا الفلسطيني ومؤسساتنا، خاصة مؤسسات منظمة التحرير، مطالبا اللجنة التنفيذية ومؤسسات المنظمة، وكل المؤسسات التابعة للدولة الفلسطينية بتنفيذ البنود التي جاءت في البيان الختامي للمجلس المركزي، على الصعيد المحلي والدولي، معتبراً أن ذلك يتطلب جهودا كبيرة وإجراءات عملية على الأرض".

وطالب بضرورة الإسراع أكثر بخطوات تحقيق المصالحة، متابعًا: "حركة حماس هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، لأنه حتى الآن ما زالت ما سميت باللجنة الإدارية قائمة على الأرض في الوزارات، والقائمون عليها مازالوا يعملون عكس تعليمات الوزراء".

كما دعا الأحمد حماس للارتقاء إلى مسؤولية التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، والتعاون معا لإنجاز الخطوة الأساسية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وأساسها إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية.

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