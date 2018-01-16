1000 ألماني يقاتلون بصفوف تنظيم الدولة بسورية والعراق

فيديو ارشيفي: عشرات من مقاتلي تنظيم الدولة يعودون إلى ألمانيا بعد توالي الهزائم

رام الله - دنيا الوطنتوقع المدعي العام الألماني بيتر فرانك، أن مئات الألمان يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة، في سورية والعراق، حتى اليوم.وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة (دي تسايت) الألمانية الخاصة على موقعها الإلكتروني، قال فرانك: "التحق ما يقرب من 1000ألماني بتنظيم الدولة في سورية والعراق خلال السنوات الماضية".وأضاف: "من بين هؤلاء، نحو 100 مسلح قتلوا في المعارك بسورية والعراق، فيما عاد إلى ألمانيا بالفعل 300 شخص"، دون أن يذكر تفاصيل عن كيفية تعامل السلطات الألمانية مع العائدين.ومضى قائلا: "يمكن أن يكون هناك 600 ألماني يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة بسورية والعراق حتى الآن".وأضاف فرانك: "الادعاء العام والسلطات الأمنية في ألمانيا منشغلون حاليا بمعرفة ماذا سيفعل هؤلاء المقاتلون".وخلال الأشهر الماضية، خسر تنظيم الدولة معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سورية والعراق تحت وطأة ضربات من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه دول أوروبية عدة بينها ألمانيا، وسط مخاوف في أوروبا من عودة مقاتليه الذي يحملون جنسيات أوروبية إلى دولهم وتنفيذ هجمات انتقامية.