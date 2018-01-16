الاحتلال يفجر عبوة ناسفة قرب قبر يوسف

الاحتلال يفجر عبوة ناسفة قرب قبر يوسف
افتحام قبر يوسف في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
فجّرت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عبوة ناسفة زعمت انها عثرت عليها قبل اقتحام 1000 مستوطن قبر يوسف في مدينة نابلس.

وفي التفاصيل، ادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش اكتشفت عبوة ناسفة قبيل وصول حافلات المستوطنين إلى قبر يوسف، وقامت بتفجيرها دون وقوع أي إصابات، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

واندلعت مواجهات عنيفة في جميع المناطق المحيطة بقبر يوسف، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة صوب الشبان.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 11 فلسطينيا خلال حملة تفتيش شنتها بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما زعمت انها عثرت على أسلحة في منطقة سلواد برام الله.

وفي جنين، أعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال أسيرا محررا عقب مداهمتها منزله في المدينة، فيما واصلت مصادرة تسجيلات الكاميرات في مناطق مختلفة من جنين وضواحيها في إطار بحثها عن منفذي عملية نابلس.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا المحرر خليل السعدي بعد تفتيش منزله في المدينة علما أنه لم يمض سوى فترة قصيرة على خروجه من سجون الاحتلال.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل المواطن عمار فريحات في بلدة اليامون غرب جنين وصادروا تسجيلات الكاميرات من منزله، وكذلك فعلوا في بلدة مسلية جنوب جنين.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز في مناطق مختلفة من المحافظة.

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