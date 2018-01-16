الثلاثاء: الجو غائم جزئيا إلى غائم وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائم جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/01/17: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2018/01/18: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الامطار، وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما وعاصفا ، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة في ساعات المساء والليل ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا ويحتمل في ساعات الليل المتأخر سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .الجمعة 2018/01/19: يكون الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتسقط باذن الله الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا وتبفى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر، والرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يومي الخميس والجمعة من:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة .2- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض.4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج وغزارة الأمطار.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم