تقديرات الاحتلال: نفق كرم أبو سالم بعمق عشرات الأمتار

تقديرات الاحتلال: نفق كرم أبو سالم بعمق عشرات الأمتار
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش الإسرائيلي إنه ووفق تقديراته فإن النفق الذي تم تدميره، نهاية الأسبوع الماضي، تحت معبر كرم أبو سالم كان بعمق عشرات الأمتار. 

كما تشير التقديرات إلى أن ارتفاعه وعرضه الكبيرة مقارنة بالأنفاق السابقة يسمح بإدخال قوة كبيرة تصل إلى بضعة عشرات المقاتلين مع وسائل قتالية.

وأكد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، فإن النفق قد تم اكتشافه قبل عدة أسابيع، وتم إطلاع المصريين على ذلك في نهاية الأسبوع.

ويبلغ طول النفق، بحسب التقديرات ذاتها، من رفح حتى معبر كرم أبو سالم نحو 900 متر، ويدخل في إسرائيل مسافة 180 مترا، ثم يتجه باتجاه الأراضي المصرية مسافة 400 متر، ما يعني أن طوله الإجمالي يقدر بنحو 1480 مترا.

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