الزريعي: يجب تبني استراتيجية للنضال الوطني للمستويات السياسية والشعبية والفصائلية

خاص دنيا الوطن

قال يونس الزريعى الكاتب والمحلل السياسي: إننا نتعامل مع واقع جديد هو الجانب الإسرائيلي الذي اعتمد في توقيع أوسلو، لتنفذ عدة قرارات، تتحدث عن الواقع الفلسطيني، ولم ينفذها حتى الآن، مؤكداً على أن أمريكا تنحاز بشكل مباشر لإسرائيل بمنح القدس عاصمة لهم.



وأكد الزريعى، خلال لقاء متلفز لـ "دنيا الوطن"، أن الإدارة الأميركية السابقة، انحازت لقرارات الاستيطان منها قرار (2334) الذي حدد الموقف خلال عدة سنوات، منوهاً إلى أنه نستطيع قراءة القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية من خلال مداخلات المشاركين بما فيها خطاب الرئيس، وأن القرار بيد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لوضع الخطوط المهمة والبرنامج السياسي المقبل للقيادة الفلسطينية السياسية.



وأوضح أن هناك عدة أزمات ومحطات ومواقف، وتغير في الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل، بالتالي أمريكا أخرجت نفسها كراعٍ للسلام، مشيراً إلى أن هناك تغيراً في موقف الدول العربية، منها العلني والسري، واحتمال أن يكون تنصل منهم عندما تم طرح أبو ديس عاصمة لفلسطين، ولا بد أن يكون لهذه المتغيرات استحقاقات للموقف الفلسطيني؛ للوصول إلى أين نحن ذاهبون وما هي الخطوة بعد اجتماع المجلس المركزي.



وأشار الزريعي إلى أنه قبل صدور القرار، يجب أن ننظر إلى محدداته، وأن إعلان فلسطين تحت الاحتلال، يجب أن يتبناها الرئيس محمود عباس، وهيئة تمكينه ممثلة في المجلس المركزي الفلسطيني بحكم الواقع الذي نتعايش به، وأن الملف الفلسطيني مهم رغم أنف أمريكا، مضيفاً أن أوسلو قتلتها إسرائيل فلا داعي لإحيائها على يد فلسطينية، ولا يجب الحديث والتفكير بوجودها في أي قرار فلسطيني، وأن الحديث فيها لمصلحة إسرائيل.



ولفت إلى أنه عندما نتحدث عن تنفيذ لوقف التنسيق الأمني ودولة فلسطين تحت الاحتلال، نقل الملف الفلسطيني السياسي إلى الأمم المتحدة أو الدول الكبرى، فهذه دلالات تعني لا يجب الحديث عن أسلوا، وكل ما ذكرته هو نسف لأوسلو، متوقعاً من المجلس المركزي الليلة، أن يعلن سحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل كدولة، ويجب أن يتركز الحديث علي سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وإنهاء التنسيق، ويجب تبني استراتيجية عامة وواضحة لشكل النضال الوطني الفلسطيني على المستوي السياسي والشعبي في المرحلة المقبلة، وحتى على المستوي الفصائلي.



وتابع: "لكل فصيل يفعل ما يريد ولكن تحت سقف الإجماع الوطني المطروح، ودون أن نعتقد أن المجلس الوطني سيعلن الحرب على إسرائيل هذا كلام غير منطقي، ومغامرة غير محسوبة"، موضحاً أن إسرائيل هي المحاصرة سياسياً وشرعياً، كونها تسقط عنها الشرعية تدريجياً، وأن هناك دولاً كثيرة لا تدعم القرار الأمريكي، وأن حيادها انتهي بغير رجعة، لافتاً إلى أن إصرار إسرائيل على أمريكا وسيطاً للسلام يشكل عائقاً كبيراً.



وأضاف: "بالنسبة للموقف الأمريكي والإسرائيلي هو الدفع بنفس الاتجاه للتحيز والدعم لإسرائيل، وسيكون ضد كل القيادة السياسية الفلسطينية، وأنه سيكون في الداخل الفلسطيني حراك مختلف عن السابق، وأن مهمتها هي حشد العالم أسهل من حشد الدول العربية في موقفنا، ومتمسكون في القضية بقوة السلاح والجيش ولا أحد سيغادر إلى سيناء، وأنه ليس بمصلحة أمريكا وإسرائيل وجود دولة فلسطينية، لذلك سيقبلون بدولة فلسطين التاريخية تشمل اليهود وغيرهم.



وفيما يتعلق بملف الموظفين لحركة حماس، فإنه أكد على أن هناك نقاشات جادة، وأن اللجنة الإدارية والقانونية، تعمل منذ بداية الشهر على حلها وقاربت على النهاية، مشدداً على أنه ليس المهم على طاولة المصالحة، وأن هناك ملفات أخري، وأنه ارتبط بتمكين الحكومة، وأن تمكينها وتسليم مهامهما أهم قبل الخروج إلى ملف الانتخابات.



وأكد الزريعى، أنه لم تكن هناك أزمة في ملف الموظفين لأن هناك ضمانة، حين قال عزام الأحمد ورامي الحمد الله: إنه لن يضر أحداً ولن يلقي أحداً في الشارع، مستكملاً حديثه بأنه سيتم إعادة هيكلة الوزارات وغربلة الموظفين وفق المعايير التي تتبناها السلطة والحكومة؛ لإعطاء فرص جديدة للشباب.