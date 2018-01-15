فتح: قرار ترامب كشف حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني

فتح: قرار ترامب كشف حجم المؤامرة على الشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح)، أن قرار ترامب الأخير باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، ومحاولته التضييق على وكالة الغوث الخاصة باللاجئين، بهدف إغلاقها؛ لتصفية أهم عنصرين في القضية الفلسطينية، وهما: قضية القدس واللاجئين، يكشف حجم المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادله، ويوضح تماماً أن إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية، قد خططتا معاً وسوياً لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض الرؤية الإسرائيلية على الفلسطينيين بدعم أمريكي كامل.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) والمتحدث باسمها أسامة القواسمي في تصريح صحفي: إن هذه المؤامرة لن تمر مطلقاً، ولن يستطيع عربي واحد، أن يخون القدس والأقصى وأصوات الأذان فيها "الله أكبر"، وأجراس القيامة، ولن يجرؤ أحد بالمطلق، أن يتجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي يعبر بصلابة الرجال، وبقرار وطني فلسطيني مستقل، وبإرادة شعب لا يلين، ويعبر أيضاً عن  كرامة شعبنا ورفعته ومكانته العزيزة بين الأمم، فنحن لسنا مغرورين بقدراتنا، ولا دونيين في مساعينا، ولا نطلب الصدقات من أحد، وإنما نحن شعب مناضل من أجل الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال عن أرض دولتنا المعترف بها دولياً فلسطين  بعاصمتها القدس.

وشدد القواسمي على أن كل المشاريع المشبوه التي مرت على شعبنا وقيادتنا سقطت سقوطاً مدوياً عبر العقود الماضية، وأن هذا المشروع التآمري التصفوي سيسقط حتماً، ونقول للمزاودين علينا وعلى قيادتنا: "لا تتقاطعوا مع أهداف الاحتلال" وكفاكم تضليلاً وجدلاً وكذباً ونفاقاً.

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