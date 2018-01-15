خريشة: الأصل دفن عملية السلام بشكل نهائي وليس البحث عن رعاة جدد

خريشة: الأصل دفن عملية السلام بشكل نهائي وليس البحث عن رعاة جدد
حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي
خاص دنيا الوطن
أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن اجتماع المجلس المركزي، يبحث قضية مهمة جداً ومصيرية للشعب الفلسطيني، المتمثلة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وقال خريشة في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "يجب أن نرتقي إلى مستوى الحدث من خلال رفض اتفاقية أوسلو ونتائجها، وبالتالي المطلوب سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني، وإعادة الاعتبار للشباب المنتفضين، وليس معقولاً أن نبحث عن رعاة جدد لعملية السلام، وإنما الأصل أن ندفن هذه العملية بشكل نهائي".

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