الشرطة تنجز 2709 قضايا الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الفلسطينية: إنها أنجزت خلال الأسبوع الماضي 2709 قضايا جنائية.



وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم الاثنين، أن إدارة المباحث العامة أنجزت 90 قضية، ودورت 30 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 305 قضايا ودورت 62 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 2314 قضية ودور 2270 قضية أخرى.



وأضاف البيان، إن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 2423,5 غرام مواد مخدرة، و434 بذرة قنب مخدر، 259 حبة مخدر، وأكياس تغليف عدد 2، بالإضافة الى 16 أداة للتعاطي.



وأفاد بأن إدارة المرور سجلت 200 حادث سير نتج عنها مصرع 3 أشخاص، و120 إصابة، وفحصت 5146 مركبة وأنزلت عن الشارع 260 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1718 مخالفة مرورية، وحجزت 508 مركبات للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 75 مركبة غير قانونية.



وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار سجلت دخول 59876 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 16036 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار فقد تم إنجاز 10 قضايا، وجارٍ متابعة 10 قضايا أخرى، وضبطت 72 قطعة أثرية و3 أجهزة للكشف عن المعادن.