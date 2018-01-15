زهيرة كمال: نقف على عتبة تاريخية مهمة تشكل منعطفاً في قضيتنا

رام الله - دنيا الوطن

قالت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) زهيرة كمال، إن شعبنا الفلسطيني، يقف اليوم على عتبة تاريخية مهمة جداً، تشكل منعطفاً في قضيتنا الفلسطينية، مؤكدة على أهمية انعقاد المجلس المركزي في ظل الأزمة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية.



وأضافت في حديث لتلفزيون فلسطين، اليوم الاثنين، انعقاد المجلس المركزي ضرورة مهمة في ظل إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الآميركية إلى القدس، وقرارات الكنيست الإسرائيلي بعدم خضوع القدس لمفاوضات الحل النهائي، وضم الضفة الغربية، واعتبارها جزءاً من إسرائيل، معتبرة أن كل هذه المسائل مجتمعة تضعنا أمام أزمة حقيقية، عنوانها شطب القضية الفلسطينية، وحقوق شعبنا.



وتابعت زهيرة: "كنا نتمنى مشاركة كافة الأطراف للاتفاق على البرنامج السياسي في مواجهة المشروع الصهيوني- أميركي، ونحن نجد أن هناك نوعاً من الانسجام في المواقف بين كافة الأحزاب والفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية".



وأردفت قائلة: "إن الكل يدرك خطورة المرحلة، وإن هناك ضرورة لوضع استراتيجية جديدة لمواجهة المشروع الصهيوني الإسرائيلي، ووقف التعامل مع اتفاق أوسلو باعتباره منتهياً، وإسرائيل تنصلت منه، وبالتالي الاتفاق وتوابعه يتم القفز عنه من قبلها، وعدم القبول بالولايات المتحدة الأميركية كراعٍ لعملية السلام، مستندين في مواقفنا هذه إلى الإنجازات التي حققها شعبنا".