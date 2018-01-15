مجدلاني لـ"دنيا الوطن": حماس والجهاد ارتكبتا خطأ بعدم مشاركتهما بالمركزي

مجدلاني لـ"دنيا الوطن": حماس والجهاد ارتكبتا خطأ بعدم مشاركتهما بالمركزي
احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه من المؤسف، أن تقاطع كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي اجتماع المجلس المركزي الوطني، الذي يمثل محطة مهمة في تاريخ الشعب الفلسطيني، ونضاله في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والتحدي الذي فرضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارته إليها.

وقال مجدلاني في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "هذه القوى ارتكبت خطأً كبيراً، وغلفت موقفها ببعض المطالب والاشتراطات والذرائع الواهية التي لا تبرر ولا تفسر هذا الغياب، حيث نعتبر هذا الغياب، هو تنصل من تحمل المسؤولية الوطنية والسياسية إلى جانب فصائل العمل الوطني المختلفة، التي اليوم تصيغ سياسة وطنية لمواجهة التحديات".

وأضاف: "المجلس والقوى السياسية واللجنة التنفيذية، أعلنوا أمس رفضهم قرار الرئيس الأمريكي، واعتبروه غير قانوني وغير دستوري، وستواجهه منظمة التحرير الفلسطينية بكل قوة لإحباطه، باعتباره يدمر أسس الحل السياسي ومرجعياته".

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