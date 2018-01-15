الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على مقدسيين والإبعاد عن مكان سكنهم

رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة الاحتلال غرب القدس، مساء اليوم الاثنين، بالحبس المنزلي على ستة مواطنين مقدسيين لخمسة أيام، وإبعادهم عن مكان سكناهم في حي كفر عقب، وبلدة الرام شمال القدس المحتلة لمدة أسبوعين، وذلك بعد الإفراج عنهم.



وشملت هذه الشروط المواطنين صبيح أبو صبيح (نجل الشهيد مصباح)، وعمه جابر أبو صبيح، وماجد الجعبة، ومحمد الهشلمون، ولؤي ناصر الدين، وروحي الكلغاصي.



وكان الاحتلال، اعتقل الشبان المقدسيين يوم أمس الأحد، بعد اعتراض قوات الاحتلال الخاصة حافلة عند مدخل مدينة القدس تقل الأسير المُحرّر صبيح أبو صبيح وأقاربه وأصدقاءه، الذين استقبلوه عند سجن ريمون، بعد انتهاء محكوميته البالغة 8 شهور في سجون الاحتلال.