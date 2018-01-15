عبد الكريم: المركزي سيعلن إدانته لقرار ترامب.. وهذه الخطوات المقبلة

خاص دنيا الوطن

أكد قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، أن المجلس المركزي الفلسطيني، سيعلن إدانته لقرار ترامب بشأن القدس، وأنه يفقد الولايات المتحدة، أهليتها كراعية للعملية السياسية.



وقال عبد الكريم في لقاء مع "دنيا الوطن": "يستخلص من ذلك، أن المرحلة التي كانت معنونة باتفاق أوسلو قد انتهت، وأنه لابد من البدء باستراتيجية وطنية جديدة، تقوم على أساس تصعيد المقاومة الشعبية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، والانضمام إلى كل الوكالات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين".



وأضاف: "يجب كذلك إعادة النظر في كل العلاقات بين المنظمة والاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر بالاعتراف بإسرائيل والانفكاك من علاقات التبعية التي يكرسها اتفاق باريس".