العالول لـ "دنيا الوطن": مساعٍ لعقد مؤتمر دولي لبحث القضية الفلسطينية

خاص دنيا الوطن

أوضح محمود العالول، نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): أن هناك قرارات متعلقة باجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، سيكون لها علاقة بمنظمات الأمم المتحدة والوضع الدولي، التي تهدف لأن يكون هناك مؤتمر دولي؛ لبحث القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هناك مساعٍ لتحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة.



وأكد العالول في لقاء خاص مع "دنيا الوطن" أن هناك مجموعة كبيرة من المحاور، التي سيتناولها اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، لافتاً إلى أن الأساس هو انعقاد المجلس، الذي يشكل مرجعية للحالة الفلسطينية، وخصوصاً في هذه الفترة بالتحديد المليئة بالتحديات، فكان لابد من انعقاده.



وأضاف العالول: "المحاور سيكون لها علاقة بمواجهة التحديات، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، فمشاركة ترامب والإدارة الامريكية للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا الفلسطيني من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، والنوايا التي تتعلق بقضية اللاجئين".