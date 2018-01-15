إصابة طالبة بجروح خطيرة بعد تعرضها للطعن بجنين والشرطة تحقق





وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، أن طواقم الهلال، نقلت الفتاة إلى مستشفى الرازي في جنين، ووصفت حالتها بالخطيرة.

خاص دنيا الوطنأصيبت طالبة (19عاماً) مساء اليوم الاثنين، بجروح بعد تعرضها للطعن بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية في جنين.في التفاصيل، أعلن المقدم لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن طالبة من قرية العزيز، تعرضت للطعن أثناء وجودها بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية، واصفاً حالتها بالخطيرة.وأشار ارزيقات إلى أن جهازي الشرطة والأمن الوقائي، تمكنا من إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم، وفتحا تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته.