غداً الثلاثاء.. الاحتلال يعيد فتح معبر أبو سالم لنقل البضائع

رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم غداً الثلاثاء، لنقل البضائع إلى قطاع غزة.



وأوضح المتحدث، أن ذلك جاء بعد تقييم الوضع الأمني، عقب اكتشاف النفق التجاري في المنطقة.