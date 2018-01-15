الاحتلال يداهم محلات تجارية ومنازل ويستولي على أجهزة مراقبة بجنين

رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، منازل في مدينة جنين، واستولت على أجهزة مراقبة من محلات تجارية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت محلات تجارية، ومنازل على شارع جنين حيفا، وشارع الناصرة، واستولت على أجهزة مراقبة، وعرف من أصحاب المنازل التي تمت مداهمتها منزل المواطن خالد أبو الحسن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن قوات الاحتلال، كانت داهمت في وقت سابق اليوم بلدة قباطية وقرية مركة جنوب مدينة جنين لذات الغرض.