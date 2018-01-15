لافروف: فرص المفاوضات معدومة.. والفلسطينيون قدموا التنازلات ولم يحصلوا على شيء

لافروف: فرص المفاوضات معدومة.. والفلسطينيون قدموا التنازلات ولم يحصلوا على شيء
سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي اليوم الاثنين، أن فرص استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكاد تكون معدومة.

وأعرب لافروف في مؤتمر صحفي في موسكو، عن تفهمه لمشاعر الفلسطينيين المحبطة، نتيجة المأزق الذي دخلت فيه العملية التفاوضية في الشرق الأوسط، موضحاً أن الفلسطينيين قدموا في سنوات طويلة العديد من التنازلات، ولم يحصلوا على شيء، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأوضح: أن الفلسطينيين كانوا مستعدين لاستئناف العملية التفاوضية من دون شرط، وأن موسكو كانت مستعدة لاستضافة مباحثات فلسطينية إسرائيلية على أعلى المستويات، لكن هذا اللقاء لم يتم.

وأكد لافروف ضرورة عدم التسليم بالأمر الواقع، معرباً عن أمله في استئناف العمل في إطار اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف: أن روسيا ستجري كذلك مشاورات ثنائية مع واشنطن بهذا الشأن، لافتاً إلى التصريحات التي تشير إلى استعداد السلطة الفلسطينية لحل نفسها، وإلقاء كل تبعات الاحتلال على الجانب الإسرائيلي.

وأعاد إلى الأذهان، أن الإدارة الأميركية طالما تحدثت عن خطة كبرى لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالقول: إن "روسيا لم تر هذه الخطة، ولم تسمع بها".

وحذر لافروف مجدداً من أن عدم تسوية القضية الفلسطينية يشكل أحد العوامل الأساسية التي تثير الاستياء في الشارع العربي، وتدفع الشباب للارتماء في أحضان الجماعات الراديكالية.

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