أردوغان يهدد بالقضاء على الجيش الذي ستشكله أمريكا في سوريا‎

فيديو أرشيفي: اردوغان تهديد ناري ووعيد للامريكان في سوريا



رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقضاء على القوة التي يعتزم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تشكيلها من فصائل كردية سورية؛ للسيطرة على الحدود بين تركيا وشمال شرق سوريا، منوهاً إلى أن هجوم قواته قد يبدأ في أي لحظة على مدينة عفرين السورية.وقال أردوغان، اليوم الاثنين، خلال افتتاح إحدى المنشآت الصناعية في أنقرة: إن "الجيش المسلح الذي تشكله أمريكا يستهدف تركيا"، مؤكداً على أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على الجيش الذي تسلحه أمريكا بـ (4900) شاحنة مدججة بالسلاح، والذي أسس على حدود تركيا، ووفقاً لما جاء على وكالة "سبوتنيك الروسية".يذكر أن أردوغان قال أمس الأحد، خلال كلمته في مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم: "سنواصل عملية "درع الفرات" لتطهير حدودنا الجنوبية من المسلحين، وسوف نستمر في تلك العمليات بواسطة عمليات عفرين الأيام المقبلة"، معرباً عن أمله بألا تقف الولايات المتحدة بجانب المسلحين.وتعتزم أنقرة شن عملية عسكرية تستهدف مقاطعة عفرين السورية، التي يتمركز فيها مقاتلون أكراد، وستتخذ قرارها النهائي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي الأربعاء المقبل.