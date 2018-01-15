الفرنسيون يطالبون روسيا بسداد الديون القديمة

رام الله - دنيا الوطن

طالب حوالي (400) ألف مواطن فرنسي، الجمعية الفدرالية الدولية للقروض الروسية، بتسديد ديون روسيا المجدولة سنة 1918م، بموجب المرسوم الذي أصدره فلاديمير لينين زعيم الثورة البلشفية.



ووفقاً لموقع (روسيا اليوم)، فإن الإذاعة الفرنسية الدولية (RFI)، قالت: إن المواطنين يطالبون باستعادة (15) مليار فرنك، أي ما يساوي اليوم (53) مليار يورو، لافتةً إلى أنها استثمرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في السكك الحديدية الروسية ولم يتم سدادها، الأمر الذي أدى إلى إلغاء مئات الآلاف من السندات الروسية.



وأكدت الإذاعة، أنه ما من أمل في تسديد روسيا لتلك الديون في هذا الوقت، منوهاً إلى أن موسكو وقعت مع باريس سنة 1997 اتفاق جدولة ديون الإمبراطورية الروسية، ثم دفع الجانب الروسي بموجبه نحو (330) مليون يورو للفرنسيين.



بدوره، قال أريك سانيتاس رئيس الجمعية الفدرالية الدولية الفرنسية للقروض: إن حاملي السندات الروسية القديمة لا يعتبرون القضية قد طويت، وأن روسيا لم تعلن إفلاسها، ولا يوجد قانون يتيح التنازل عن الدين بالتقادم.



يشار إلى أن روسيا، كانت قد سددت سنة 2017 آخر دفعة من الديون التي ترتبت على الاتحاد السوفيتي، وحوّلت للبوسنة والهرسك (125.2) مليون دولار.