قطر تُعلق على أنباء اعتقال الإمارات لشيخ من العائلة الحاكمة

فيديو: شيخ قطري يقول أنه محتجز في الإمارات

رام الله - دنيا الوطنعلقت دولة قطر، اليوم الاثنين، رسمياً على مقطع فيديو بث على الإنترنت ظهر فيه الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني، متحدثاً عن احتجازه في الإمارات.وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، إن "دولة قطر تراقب الموقف عن كثب، ونظراً لانقطاع كافة وسائل الاتصال مع دولة الإمارات، فإنه من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله".وأضافت: "إلا أن دولة قطر من حيث المبدأ، تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء لجميع السبل القانونية لحفظ حقوقه".وقالت: "لقد رأينا في الماضي سلوكاً مشابهاً من بعض دول الحصار، تتعدى فيه كل القوانين والأعراف مع مواطني ومسؤولي دول أخرى دون وجود رؤية واضحة".وظهر الشيخ عبد الله آل ثاني في فيديو نشر على الإنترنيت، أعلن فيه أنه "محتجز في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأنه في ضيافة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي".