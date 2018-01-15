أوباما يروي كواليس عام من رحيله عن البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطن

روى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كواليس ما حدث له في عام ما بعد الرئاسة، وكيف يرى الولايات المتحدة الأمريكية حالياً.



وقال أوباما، في مقابلة تلفزيونية، أجراها مع ديفيد ليترمان، عبر شبكة (نتفليكس) نقلتها مجلة (التايم) الأمريكية، إنه بات يرى أمريكا منقسمة بصورة أكبر مما كان يتخيل.



وأضاف: "حالة الانقسام والاستقطاب في المجتمع الأمريكي باتت واسعة النطاق إلى حد كبير، وتفاقمت بصورة أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي".



وتابع: "إذا كنت تشاهد (فوكس نيوز)، ستشعر أنك في كوكب آخر، بخلاف أولئك الذي يستمعون إلى إذاعة إن بي آر".



وتطرق أوباما في الحوار إلى تصريحات عضو الكونغرس الشهير، جون لويس، الذي وصف إدارة ترامب بأنها "تهديد للكوكب كله".



وأثنى الرئيس السابق على لويس، واعتبر أنه من الشخصيات الملهمة في التاريخ الأمريكي، ضد الصعاب، التي من بينها الأوقات الأخيرة التي تعيشها الولايات المتحدة.



أما عن حياته اليومية خارج البيت الأبيض، قالف أوباما: "حالياً أنا أنام كثيراً، وهذا أمر يجعلني سعيداً جداً".