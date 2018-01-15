مباشر | تغطية خاصة | البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي في رام الله

لافروف: تصريحات واشنطن حول الاتفاق النووي الإيراني لا تدعم الاستقرار

لافروف: تصريحات واشنطن حول الاتفاق النووي الإيراني لا تدعم الاستقرار
وزير الخارجية الروسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن تصريحات الولايات المتحدة الأخيرة، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لا تعكس تفاؤلاً، ولا تزيد من الاستقرار.

وأضاف لافروف، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن التصريحات الأخيرة الصادرة من واشنطن "تهدف لإفشال تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، لا تزيد من التفاؤل والاستقرار"، قائلاً: "سنسعى للحفاظ على الاتفاقات الخاصة بالملف النووي الإيراني".

وأوضح لافروف، أن السنة المنصرمة لم تكن سهلة من ناحية التطورات السياسية الخارجية، وبقي العديد من بؤر التوتر في مختلف مناطق العالم.

وأضاف لافروف، أن الأشهر الأخيرة من سنة 2017، حيث "تأزمت الأوضاع كثيراً، بسبب التهديدات، التي بدت من واشنطن"، بما ذلك حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية "باستعمال الخيار العسكري بشكل حصري".

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