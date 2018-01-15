السيسي: عبد الناصر رمز للكرامة الوطنية والعدالة على رأس أولوياته

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر "تجسدت في مسيرته آمال الشعب المصري نحو الاستقلال والكرامة وعبر عن تلك الآمال بإخلاص وكبرياء وبذل أقصى الجهد لوضع مصر في المكانة العالية التي تستحقها إقليمياً ودولياً".



وقال السيسي، في كلمة وجهها إلى الشعب المصري، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد عبدالناصر "حمل الشعب المصري لعبد الناصر وفاء لم ينقطع برحيله واستمر اسمه من بعده رمزاً وعنونا لتطلع الشعب المصري لسيادته على مستقبله ومصيره".



وأضاف الرئيس المصري "عبد الناصر اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصاً فى كل الأحوال على مصلحة الوطن وحرية المصريين وكرامة شعبه".



وتابع السيسي "تولى عبد الناصر المسؤولية في زمن ثورات التحرر من الاستعمار التي كان هو أحد أبطالها بقيادته لثورة يوليو التي أنهت عصوراً من السيطرة الأجنبية على مقدرات هذا البلد، وأعادت حكم مصر لأبنائها ووضعتها على طريق المستقبل والحرية".



وأفاد الرئيس المصري: "كان نضال الشعب تحت قيادته ملهماً ومحفزاً لحركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وباتت مصر رمزاً عالماً لمبادئ الكرامة الوطنية والاستقلال وعدم الانحياز في السياسة الدولية".



واختتم السيسي كلمته قائلاً: "نواصل المسيرة باذلين أقصى الجهد لتحقيق المصالح العليا لمصر التي تضاعف عدد سكانها 5 مرات من حوالي 20 مليوناً عام 1952 إلى ما يزيد على 100 مليون فى هذا العام، وإننا نجدد العهد على أن تكون مصلحة مصر وسلامة أراضيها هي المبتغى، ورخاء شعبها وأمنه واستقراره هما الوجه والمقصد".