مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية .. وهيئة الطيران الإماراتي تتوعد

مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية .. وهيئة الطيران الإماراتي تتوعد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توعدت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني، بعد اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية اليوم.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، أكدت الهيئة، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة "ما يُعد تهديداً سافراً وخطيراً لسلامة الطيران المدني، وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضافت الهيئة: الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار، ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دولياً.

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