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إصابة 12 شخصاً في انهيار مبنى للبورصة بأندونيسيا

إصابة 12 شخصاً في انهيار مبنى للبورصة بأندونيسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موظف في بورصة إندونيسيا، وشهود، أن طابقاً أوسط بين طابقين، يطل على البهو الرئيسي للمبنى المؤلف من عدة طوابق انهار، الاثنين، مما أسفر عن إصابة 12 شخصاً على الأقل من جراء تطاير زجاج وحطام آخر.

والمبنى جزء من مجمع مؤلف من برجين كان هدفاً لهجوم انتحاري نفذه متشددون في أيلول/ سبتمبر عام 2000، إلا أن الشرطة، استبعدت أن يكون انهيار اليوم ناجم عن قنبلة، وفق (رويترز).

وطوقت الشرطة المبنى، بينما كان الناس يفرون منه في حين تم نقل المصابين، وبينهم طلبة، يزورون المبنى على محفات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال أرغو يوونو المتحدث باسم شرطة جاكرتا لقناة مترو التلفزيونية: "نركز الآن على إجلاء الناس".

وأوضحت صور عرضها التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي هيكلاً معدنياً محطماً عند مقهى ستاربكس قرب مدخل المبنى.

وقال فيندي، المساعد الشخصي لرئيس البورصة، تيتو سوليستيو، الذي كان داخل المبنى آنذاك: "انهار الطابق الثاني".

وقالت ميغها كابور، التي تعمل في المبنى،  وكانت في البهو عند حدوث الانهيار: "بدأت ألواح خرسانية تتساقط، كان هناك تراب كثيف وانفجرت مواسير المياه".

وأضافت: "سمعت صوت تحطم عال، رأيت امرأة فاقدة الوعي تحت لوح خرساني"، مضيفة أن الطابق المنهار كان فوق مكتب الاستقبال.

وذكرت، أن مجموعة من طلبة التعليم الثانوي، كانوا في الطابق عندما بدأ ينهار، فيما استأنفت البورصة العمل بعد ظهر اليوم.

فيديو أرشيفي: عشرات الجرحى في انهيار طابق في مقر بورصة جاكرتا


 

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