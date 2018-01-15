مشروع قانون لمنع سفر النواب الإسرائيليين على حساب منظمات تؤيد المقاطعة





سنواصل المشاركة في المؤتمرات التي نختارها، وآمل ألا تصبح لجنة الأخلاقيات أداة حكومية تقيد أعمال المعارضة، خاصة أعضاء الكنيست العرب، هذا أيضاً انتهاك لحرية حركة أعضاء الكنيست، وتدفق هذه القوانين الفاشية هي قمة المكارثية".



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي النائب يواف كيش (ليكود)، يعمل على دفع قواعد أخلاقية جديدة، تمنع أعضاء الكنيست من السفر على حساب الجمعيات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات، ويعتمد كيش على قائمة المنظمات التي لن يسمح لأعضائها بدخول إسرائيل، والتي صاغتها وزارة الشؤون الاستراتيجية.وسيقدم كيش، يوم الأربعاء، اقتراحه في لجنة الكنيست المخولة بالمصادقة على إجراء تغييرات في الدستور الأخلاقي للكنيست.وتشمل قائمة وزارة الشؤون الاستراتيجية، في الأساس، منظمات في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن منظمة من أمريكا اللاتينية، ومنظمة أخرى في جنوب أفريقيا ومنظمة مظلة دولية، ومنظمة صوت يهودي من أجل السلام.ويتبين من فحص أجراه كيش، أن هناك منظمة واحدة على الأقل، (AMP، مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين) سبق ومولت رحلة لعضو الكنيست أحمد الطيبي (القائمة المشتركة).وقال كيش: "لقد حاولت دفع اقتراح مماثل في الماضي، ولكن كان هناك خلاف حول من الذي سيحدد قائمة المنظمات، ومن سيقرر أن هذه المنظمة أو تلك غير مشروعة لتمويل رحلة عضو الكنيست، والآن، بعد أن نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية قائمة منظمة لتنظيمات المقاطعة، قررت الاعتماد عليها".ويقوم الفريق الاستشاري القانوني للكنيست حالياً بدراسة الجدوى القانونية للاقتراح، ومن المتوقع أن يصوغ قراره قبل جلسة الاستماع المقبلة في العام الماضي، قرر المستشار القانوني للكنيست أن اقتراح كيش ينتهك حرية التعبير.وانتقد النائب أحمد الطيبي مبادرة كيش قائلاً: "هذه محاولة شفافة وتعسفية للإضرار بحصانة أعضاء الكنيست وحرية العمل، مقاطعة المستوطنات شرعية، وكذلك كل من يدعو إلى مقاطعة الاحتلال.