لليوم الثاني.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

لليوم الثاني.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ولليوم الثاني على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، والذي يعتبر المعبر الوحيد للبضائع في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إغلاق المعبر بحجة العثور على نفق يمتد لأسفل المعبر، محملاً حركة حماس المسؤولية عن هذه الأعمال التي تتسبب بإغلاق المعابر، وفق ما أوردت صحيفة القدس المحلية.

وأشار الجيش إلى أن معبر كرم أبو سالم، سيبقى مغلقاً حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أنه سيتم فتحه أو إغلاقه بقرار تقييمي من كبار ضباط الجيش في المنطقة الجنوبية.

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