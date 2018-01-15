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نتنياهو: خاب أملي من تصويت الهند لصالح قرار القدس بالأمم المتحدة

نتنياهو: خاب أملي من تصويت الهند لصالح قرار القدس بالأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يشعر بخيبة أمل من رفض الهند عدم الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، لافتاً إلى أنه لن يجعل ذلك يفسد زيارته في هذه الدولة الآسيوية العملاقة.

وأكد نتنياهو، وفق ما أورد موقع (inews24)، "أن إسرائيل ستنال من قتلة زوجين يهوديين سقطا في هجمات بومباي في 2008 ويرافقهما ابنهما" في رحلته التي تستغرق ستة أيام إلى الهند.

وأكد نتنياهو، أن لديه علاقات خاصة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لكن هذه العلاقة شابها تصويت الهند مع أكثر من مئة دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نتنياهو: "بالتأكيد أشعر بخيبة أمل لكنني أعتقد أن هذه الزيارة تدل في الواقع على أن علاقتنا تسير قدماً على عدد من الجبهات".

وكانت الهند ألغت قبل الزيارة صفقة بقيمة 500 مليون دولار لشراء صواريخ "سبايك" إسرائيلية مضادة للدبابات.

وتبلغ قيمة صادرات إسرائيل من المعدات العسكرية إلى الهند مليار دولار سنوياً، لكن رئيس حكومة الهند مودي يريد إنهاء تصدر الهند للائحة الدول المستوردة لمعدات الدفاع في العالم.

وحول صفقة الصواريخ، قال نتنياهو: "آمل أن تسمح هذه الزيارة بحل هذه القضية، لأنني أعتقد أن هناك فرصة معقولة للتوصل إلى تسوية عادلة".

وشدد على أنه لا يستطيع كشف أي تفاصيل قبل نهاية زيارته، متابعاً: "علاقتنا الدفاعية مهمة وتشمل أموراً عديدة، وأعتقد أن الأمر الأساسي هو الدفاع، ونريد أن ندافع عن أنفسنا، لسنا أمة عدوانية، لكننا ملتزمون جداً بضمان ألا يكون أحد قادراً على الاعتداء علينا".

ومن المنتظر، أن يوقع نتنياهو عدداً من الاتفاقات الجديدة في مجال الطاقة والطيران والإنتاج السينمائي.

كما سيتوقف في "تاج محل"، وسيزور غوجارات مسقط رأس مودي، وسيلتقي عددا من نجوم السينما الهنود في بومباي.

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