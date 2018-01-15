تفجير مزدوج بالعراق يوقع 26 قتيلاً و95 جريحاً

رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر أمنية في الشرطة العراقية: إن الحصيلة النهائية للتفجير المزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد، بلغت 26 قتيلاً و95 جريحاً.



ونقلت (السومرية نيوز) عن مصدرها الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تصريحه، أن "حصيلة التفجير المزدوج بواسطة انتحاريين اثنين استهدفا صباح اليوم مجموعة من العمال في منطقة ساحة الطيران وسط بغداد، وصلت إلى 26 قتيلاً و95 جريحاً"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).



وأضاف المصدر، أن "الجرحى نقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، ونقلت جثث القتلى إلى الطب الشرعي"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً مشدداً تحسباً لأي طارئ، وأن القوات الأمنية، أعادت فتح الطرق القريبة من مكان الحادث".