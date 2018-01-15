نتنياهو: ندمر البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي بشكل منتظم

نتنياهو: ندمر البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي بشكل منتظم
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، حركتي حماس والجهاد الإسلامي من "تحدي إسرائيل"، قائلاً: "نقوم بشكل منتظم بتدمير البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي".

ووفق ما أوردت الإذاعة العبرية، فقد زعم نتنياهو خلال زيارته للهند، أن العلاقات الإسرائيلية مع الهند "لم تتأثر بتصويت الأخيرة في الجمعية العامة ضد قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"، مشيرًا إلى أنهما بصدد تعزيز التعاون بينهما بالعديد من المجالات التكنولوجية.

بدوره، قال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية آفي ديختر إن "الدوائر الأمنية لم تتغلب تماماً بعد على تهديد الأنفاق"، زاعمًا أنها "تَسير في الاتجاه الصحيح". 

وأضاف أن "الأنفاق لا تزال تشكل تهديداً استراتيجياً على إسرائيل، بسبب النطاق الهائل للحفريات التي نفذتها التنظيمات الفلسطينية في السنوات الأخيرة"، بحسبه.

وادعى، أن حركة حماس تستخدم مواد البناء التي يجري نقلها إلى قطاع غزة، في الأنفاق.

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