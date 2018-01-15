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ترامب: أنا أقل الأشخاص عنصرية على الإطلاق

ترامب: أنا أقل الأشخاص عنصرية على الإطلاق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس عنصرياً، وذلك على الرغم من التقارير التي تحدثت عن تعليقات مهينة بشأن المهاجرين في هايتي وإفريقيا، مضيفاً: "أنا أقل شخص عنصري قابلته على الإطلاق".

وأضاف ترامب، أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق لحماية المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي في واشنطن، إن دول الاتحاد الأفريقي، عبرت عن غضبها، وطالبت بالاعتذار بعد تعليق منسوب للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه: إن الدول الأفريقية "أوكار قذرة".

وأضافت البعثة "تدين بعثة الاتحاد الأفريقي التعليق بأشد العبارات، وتطالب بالتراجع عن التعليق، وبالاعتذار أيضاً ليس للأفارقة فحسب، لكن لجميع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم".

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