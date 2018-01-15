مصر تقدم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

رام الله - دنيا الوطن

قال أستاذ العلوم الاستراتيجية والأمن القومي لأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، طلعت موسى، إن بلاده قدمت شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد تركيا بشأن سفينة المتفجرات التي تم ضبطها في اليونان.



وأضاف موسى، أن لكل دولة داخل المياه الإقليمية التابعة لها حق الاعتراض والتفتيش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على أمنها،وهذا ما فعلته اليونان، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وأوضح موسى، أن هذه السفينة بالإضافة إلى الإثباتات الأخرى لدى مصر كون تركيا داعمةً (للإرهاب) يجب أن تخرجها للعالم أجمع، حتى تكشف من هم الذين يدعمون الجماعات المسلحة.