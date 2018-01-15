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إدارة ترامب تعتزم تقليص مساعدات (أونروا) للنصف

إدارة ترامب تعتزم تقليص مساعدات (أونروا) للنصف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (عرب 48)، عن وكالات أنباء عالمية، قولها: إن مسؤولين في البيت الأبيض، أكدوا أمس الأحد، أن الإدارة الأميركية تعتزم تخفيض التمويل وتقليص الميزانيات التي ترصدها واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، هذا العام إلى النصف.

ووفق الموقع، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ القرار النهائي، لكنه يعتزم تحويل مبلغ 60 مليون دولار فقط لـ"أونروا" من أصل 125 مليون، ذلك بالإضافة إلى أن أي مساعدات أميركية مستقبلية للمنظمة الأممية سوف تكون مشروطة بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، في حين قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "القرار ما زال قيد البحث وهناك مناقشات يجب أن تجرى".

وقبل أيام هدد ترامب بوقف تقديم التمويل لـ"أونروا" في المستقبل بسبب عدم رغبة الفلسطينيين في استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وسبقته مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بقولها للصحفيين في نيويورك، إنه سيتم خفض المساعدات لوكالة "أونروا" إذا لم يعد الفلسطينيون إلى المفاوضات.

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة هي أكبر مانح لـ (أونروا) وتحول 300 مليون دولار سنوياً إلى خزائنها، ويتخوّف اللاجئون الفلسطينيين من تطبيق واشنطن لتهديدات رئيسها دونالد ترامب، بوقف الدعم المالي للوكالة.

ووفق آخر الإحصائيات، فإن (أونروا) تقدّم خدماتها لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، مسجلين لديها في كل من "الأردن، ولبنان، وسورية، والضفة الغربية، وقطاع غزة"؛ وذلك إلى أن يتم إيجاد حل لقضيتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي متوقفة منذ نيسان/ أبريل 2014، إثر رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من حل الدولتين على أساس دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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