فيديو: عضو بالأسرة الحاكمة القطرية يتهم الإمارات باحتجازه

فيديو: أمير قطري يعلن أن الإمارات تحتجزه بأراضيها

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (BBC)، نقلاً عن وسائل إعلامية، إن عضو بالأسرة الحاكمة في قطر، عبد الله بن علي آل ثاني، قيد الاحتجاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تنفي الإمارات تلك الأنباء.وبرز اسم الشيخ آل ثاني كوسيط في التفاوض في الأزمة القطرية المستمرة منذ ثمانية أشهر، إثر قطع الرياض وأبو ظبي علاقاتهما الدبلوماسية مع الدوحة.ونشرت التقارير مقطع فيديو انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وبث لاحقاً في قناة الجزيرة، يظهر فيه الشيخ آل ثاني، يقول فيه أنه موجود في أبو ظبي، قائلاً: "كنت في ضيافة محمد بن زايد، والآن انتهت الضيافة وأصبحت قيد الاحتجاز".وحذر الشيخ آل ثاني من أنه "يخشى أن يحدث له شيء وتتهم به قطر"، متابعاً: "أردت إبلاغكم أن قطر بريئة من أي شيء وأنا الآن في ضيافة الشيخ محمد، وهو يتحمل المسؤولية عن أي شيء يجري بعد هذا الآن".وقد أعلنت السعودية والبحرين والإمارات ومصر يوم 5 يونيو/ حزيران قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.وقد التقى الشيخ آل ثاني في آب/ أغسطس بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للتوسط في فتح الحدود أمام الحجاج القطريين للدخول لأداء مراسم الحج في مكة المكرمة في السعودية.وعُد هذا اللقاء، أول لقاء علني على هذا المستوى بين البلدين منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.وينتمي الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله آل ثاني إلى أحد أبرز فروع الأسرة الحاكمة في قطر، فهو عم الأمير الحالي تميم بن حمد آل ثاني، وكان جده الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ثالث حكام قطر، ووالده الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رابع حكام قطر، وشقيقه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني خامس حكام قطر، قبل ان يتحول الحكم إلى أسرة خليفة بن حمد آل ثاني، الذي أطاح بانقلاب بابن عمه الشيخ أحمد في عام 1972.