فيديو: مسجد "الملك فهد" يصلي لعودة هدار غولدن من غزة لإسرائيل

فيديو: زيارة عائلة هدار غولدن لمسجد الملك فهد بأمريكا

رام الله - دنيا الوطنقبل نحو عام زار والدا الضابط الإسرائيلي، هدار غولدن، مسجد "الملك فهد" الواقع في مدينة كولفر سيتي (مقاطعة لوس أنجليس)، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن الحملة التي أطلقتها العائلة، لإعادة ابنهم المحتجز في قطاع غزة.وأسرت المقاومة هدار غولدن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أثناء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في صيف عام 2014.والتقت عائلة غولدن مع منسّق الفعاليات الدينية في كولفر، محمد أكبر خان، الذي أوضح أن حماس "ترتكب إثماً كبيراً بحسب الإسلام"، باحتجازها لجثمان ولا تسمح بدفنه، مضيفاً: "ما تعرضت له العائلة هو تراجيدي جداً، صلواتنا تقف لجانب العائلة كلها، وتشمل إعادة الابن للبيت، ليتمكن من العودة إلى الله"، وفق موقع (inews24).