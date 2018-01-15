فيديو: مسجد "الملك فهد" يصلي لعودة هدار غولدن من غزة لإسرائيل

فيديو: مسجد "الملك فهد" يصلي لعودة هدار غولدن من غزة لإسرائيل
والدا الجندي هدار غولدين
رام الله - دنيا الوطن
قبل نحو عام زار والدا الضابط الإسرائيلي، هدار غولدن، مسجد "الملك فهد" الواقع في مدينة كولفر سيتي (مقاطعة لوس أنجليس)، في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن الحملة التي أطلقتها العائلة، لإعادة ابنهم المحتجز في قطاع غزة.

وأسرت المقاومة هدار غولدن في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أثناء الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في صيف عام 2014.

والتقت عائلة غولدن مع منسّق الفعاليات الدينية في كولفر، محمد أكبر خان، الذي أوضح أن حماس "ترتكب إثماً كبيراً بحسب الإسلام"، باحتجازها لجثمان ولا تسمح بدفنه، مضيفاً: "ما تعرضت له العائلة هو تراجيدي جداً، صلواتنا تقف لجانب العائلة كلها، وتشمل إعادة الابن للبيت، ليتمكن من العودة إلى الله"، وفق موقع (inews24).

فيديو: زيارة عائلة هدار غولدن لمسجد الملك فهد بأمريكا
 

أخبار ذات صلة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

لليوم الثاني.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

لليوم الثاني.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

الاستخبارات الإسرائيلية تنفي مسؤولية حكومتها عن تفجير السيارة بصيدا

الاستخبارات الإسرائيلية تنفي مسؤولية حكومتها عن تفجير السيارة بصيدا

نتنياهو: ندمر البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي بشكل منتظم

نتنياهو: ندمر البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي بشكل منتظم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة

الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة

عربي

تفجير مزدوج بالعراق يوقع 26 قتيلاً و95 جريحاً

تفجير مزدوج بالعراق يوقع 26 قتيلاً و95 جريحاً

مصر تقدم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

مصر تقدم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

منوعات

راقصة مغربية تكشف قصة اغتصابها للمرة الأولى

راقصة مغربية تكشف قصة اغتصابها للمرة الأولى

ممثلة سورية تتزوج من إيراني .. جرأة فستانها تثير الجدل

ممثلة سورية تتزوج من إيراني .. جرأة فستانها تثير الجدل

هيا مرعشلي ترقص في حفل زفاف بفستان جريء كعادتها

هيا مرعشلي ترقص في حفل زفاف بفستان جريء كعادتها

محاولة اغتيال مُروعة لسلمان خان

محاولة اغتيال مُروعة لسلمان خان