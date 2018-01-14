الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة

الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة
سمير الرفاعي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، إن المجلس المركزي يأتي في فترة بالغة الدقة والخطورة، تستدعي مراجعة المرحلة السابقة ووضع أسس المرحلة المقبلة.

وأضاف الرفاعي في حديث لتلفزيون فلسطين: إن إنعقاد المجلس المركزي يأتي بعد قرار ترمب نقل السفارة الاميركية إلى القدس والاعتراف بها دولة لعاصمة اسرائيل، مما يتسدعي اجراء المجلس المركزي مراجعة استراتيجية للمرحلة السابقة، مرحلة العمل السياسي " المفاوضات"،ووضع أسس للمرحلة المقبلة، مشيراً أن المجلس المركزي باليوم الثاني سيقوم بدراسة التوصيات واتخاذ القرارات التي من الممكن أن تكون عنوان المرحلة المقبلة.

وحول عدم مشاركة حركة حماس والجهاد الاسلامي في الاجتماع، قال الرفاعي: "القدس تحتاج إلى جهد فلسطيني موحد، وما واجهناه من خطر في الآونة الأخيرة يؤكد ضرورة تجاوز الكثير من الاشكاليات"، مضيفاً: "بتقديري من الخطأ أن لا تشارك كل من حماس والجهاد الاسلامي في الاجتماع، ومكانهم كان يمكن أن يصب في اتجاه المصلحة الوطنية".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل مشترك على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

أخبار ذات صلة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

لليوم الثاني.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

لليوم الثاني.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

الاستخبارات الإسرائيلية تنفي مسؤولية حكومتها عن تفجير السيارة بصيدا

الاستخبارات الإسرائيلية تنفي مسؤولية حكومتها عن تفجير السيارة بصيدا

نتنياهو: ندمر البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي بشكل منتظم

نتنياهو: ندمر البنى التحتية لأنفاق حماس والجهاد الإسلامي بشكل منتظم

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

طالت 17 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الاثنين: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة

الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة

عربي

تفجير مزدوج بالعراق يوقع 26 قتيلاً و95 جريحاً

تفجير مزدوج بالعراق يوقع 26 قتيلاً و95 جريحاً

مصر تقدم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

مصر تقدم شكوى ضد تركيا في مجلس الأمن الدولي

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

منوعات

راقصة مغربية تكشف قصة اغتصابها للمرة الأولى

راقصة مغربية تكشف قصة اغتصابها للمرة الأولى

ممثلة سورية تتزوج من إيراني .. جرأة فستانها تثير الجدل

ممثلة سورية تتزوج من إيراني .. جرأة فستانها تثير الجدل

هيا مرعشلي ترقص في حفل زفاف بفستان جريء كعادتها

هيا مرعشلي ترقص في حفل زفاف بفستان جريء كعادتها

محاولة اغتيال مُروعة لسلمان خان

محاولة اغتيال مُروعة لسلمان خان