الرفاعي: المجلس المركزي سيعمل على وضع أسس جديدة للمرحلة المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، إن المجلس المركزي يأتي في فترة بالغة الدقة والخطورة، تستدعي مراجعة المرحلة السابقة ووضع أسس المرحلة المقبلة.



وأضاف الرفاعي في حديث لتلفزيون فلسطين: إن إنعقاد المجلس المركزي يأتي بعد قرار ترمب نقل السفارة الاميركية إلى القدس والاعتراف بها دولة لعاصمة اسرائيل، مما يتسدعي اجراء المجلس المركزي مراجعة استراتيجية للمرحلة السابقة، مرحلة العمل السياسي " المفاوضات"،ووضع أسس للمرحلة المقبلة، مشيراً أن المجلس المركزي باليوم الثاني سيقوم بدراسة التوصيات واتخاذ القرارات التي من الممكن أن تكون عنوان المرحلة المقبلة.



وحول عدم مشاركة حركة حماس والجهاد الاسلامي في الاجتماع، قال الرفاعي: "القدس تحتاج إلى جهد فلسطيني موحد، وما واجهناه من خطر في الآونة الأخيرة يؤكد ضرورة تجاوز الكثير من الاشكاليات"، مضيفاً: "بتقديري من الخطأ أن لا تشارك كل من حماس والجهاد الاسلامي في الاجتماع، ومكانهم كان يمكن أن يصب في اتجاه المصلحة الوطنية".



وأضاف: "نحن نعمل بشكل مشترك على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".