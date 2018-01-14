الأحمد: لا بد من إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد: إن دورة المجلس المركزي، هي دورة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وهي الرد على قرار ترامب الأرعن بشأن القدس.



وأضاف الأحمد في حديث لتلفزيون فلسطين، عقب الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي مساء اليوم الأحد: "نحن سندرس في المجلس المركزي، ما هو المطلوب منا فلسطينياً، والعنوان تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي أكد عليها الرئيس محمود عباس، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ولافتاً إلى أنه "فيما يتعلق باتفاق أوسلو، فإسرائيل قامت بإنهائه منذ أن قامت باجتياح الضفة الغربية، وسقوط التزامها ببنودها.



ولفت الأحمد إلى عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية، والاتفاق المبدئي على توصيات ستقدم للمجلس المركزي عبر لجنة الصياغة التي ستشكل غداً ليتم تبنيها، وقال: "وقد يتم إجراء تعديلات أو تغييرات فالمجلس سيد نفسه".



وأشار الأحمد إلى برنامج عمل على الصعيدين الإسلامي والعربي، مؤكداً أهمية توحيد لغة التخاطب مع العالم حول موضوع القدس، وعملية السلام بين الأشقاء العرب.



وحول عدم مشاركة حماس والجهاد الإسلامي في الاجتماع، قال الأحمد: "نحن نعتب عليهم، وقد أضاعوا على أنفسهم فرصة تاريخية، تساعد في تعزيز الأرضية بالاستمرار في التقدم نحو المصالحة بالاستمرار بها"، مضيفاً:" كان الأجدر بهم أن يحضروا".