برهوم: المطلوب إنهاء اتفاق أوسلو وقطع العلاقات مع أمريكا

رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة حماس، فوزي برهوم: إنه كان من المفترض، أن ينعقد لقاء المجلس المركزي خارج الضفة وخارج فلسطين بمشاركة الفصائل والأطراف كافة، حتي يتخذ العديد من القرارات، والتي على رأسها إنهاء اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف برهوم في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه يجب مقاطعة الإدارة الأمريكية، خاصة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس، ووضع استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة.



من جانب آخر، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، أن التوافق الوطني كان مُجمعاً على ضرورة انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ ليكون هناك حوار يشارك فيه الجميع للخروج سوياً باستراتيجية ورؤية وطنية واضحة المعالم، ووضع آليات لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب والقضية الفلسطينية بعد قرار "ترامب" وقرار حزب "الليكود" الإسرائيلي بضم الضفة الغربية.