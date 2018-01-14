محيسن: على المجلس المركزي سحب الاعتراف باسرائيل إن لم يكن متبادلاً

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن، أن المرحلة الدقيقة التي نمر بها استدعت انعقاد المجلس المركزي لاتخاذ القرارات المناسبة للرد على العدوان الأميركي والاسرائيلي المتصاعد ضد شعبنا، مطالباً المجلس بسحب الاعتراف باسرائيل إن لم يكن متبادلاً.



وأضاف محيسن في حديث لتلفزيون فلسطين: "إن إعلان ترمب الاجرامي بحق شعبنا، فيما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الاميركية إليها، وما يرتكب ضد شعبنا من جرائم قتل واعتقالات ضد الشباب والأطفال، كل ذلك يضعنا في مرحلة دقيقة تطلب التقييم من قبل المجلس المركزي للمرحلة السابقة، واتخاذ قرارات تناسب الرد على هذا العدوان الأميركي والاسرائيلي المتصاعد".



وفيما يتعلق بالاعتراف بحكومة الاحتلال، قال محيسن: "الاعتراف يجب أن يكون متبادلًا، وعلى المجلس المركزي أن يكون واضحاً بسحب الاعتراف باسرائيل وليس تعليق الاعتراف، وان يرتبط ذلك باعترافها بدولة فلسطين، مضيفاً: "لم يتبقى ما نخشاه تباعاً لهذا القرار، خاصة بعد اعلان ترمب القدس عاصمة لاسرائيل ومحاولة المساس بقضية اللاجئين والتضحية بملايين الشهداء.



وشدد محيسن على ضرورة العمل على الساحة الدولية من أجل سحب الاعتراف الدولي باسرائيل إذا لم تلتزم بحدود الرابع من حزيران عام 1967.



وحول تصعيد المقاومة الشعبية، قال محيسن: "مسألة المقاومة الشعبية مطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي"، مؤكداً أن المقاومة شعبية وليست فصائلية، مطالباً الكل الفلسطيني المشاركة بها، مؤكداً ضرورة توفير امكانيات الصمود لشعبنا، والتكامل بين الحراك الشعبي والحراك على الساحة الدولية، وأن تصبح المشاركة أوسع، لتشمل كافة الوزارات وكل العاملين فيها دون استثناء.